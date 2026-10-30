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Un thriller tra la Venezia del Cinquecento e la Poveglia di oggi

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In libreria “L’Antagonista. Il demone di Poveglia” di Luca Arnaù e Valentino Meynet, edito da Mursia. Un omicidio, due indagini a distanza di cinque secoli e il mistero di un antico carillon

Un thriller tra la Venezia del Cinquecento e la Poveglia di oggi
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30 ottobre 2026 | 09.26
Paolo Martini
LETTURA: 1 minuti

Due indagini separate da cinque secoli, un omicidio e una melodia capace di attraversare il tempo. È l’intreccio al centro di "L’Antagonista. Il demone di Poveglia" (342 pagine, 19 euro),il thriller soprannaturale di Luca Arnaù e Valentino Meynet, pubblicato da Mursia.

La storia si sviluppa tra la Venezia del 1525 e l’isola di Poveglia nel 2025. Nel primo piano temporale, l’avogador Adonai Contarini viene chiamato a indagare su un omicidio. Cinquecento anni dopo, l’ispettore Riccardo Tersiveri si trova ad affrontare un nuovo caso, destinato a riportare alla luce tracce di un passato mai del tutto sepolto.

A collegare le due vicende è anche la musica. La melodia di un antico carillon ricompare nel corso della narrazione, diventando uno degli elementi centrali dell’indagine e del mistero che lega le due epoche. Poveglia non è soltanto lo scenario degli eventi, ma una presenza determinante nel racconto. Gli edifici abbandonati, il passato dell’isola e le leggende che ne alimentano l’immaginario contribuiscono a costruire l’atmosfera del romanzo, che intreccia giallo storico, horror e suggestioni soprannaturali. La narrazione alterna i due piani temporali, facendo convergere progressivamente indizi e personaggi in una trama in cui il passato torna a interrogare il presente.

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