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Usai (Fai): "Oltre 330mila iscritti, puntiamo a quota 500mila"

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Il direttore generale: "Con Groupama condividiamo l’obiettivo di proteggere il Paese"

Davide Usai - (Foto ufficio stampa)
Davide Usai - (Foto ufficio stampa)
30 settembre 2026 | 18.55
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“Il Fai ha superato i 330mila iscritti e punta a raggiungere quota 500mila”. Lo ha detto Davide Usai, direttore generale del Fai, alla presentazione a Roma delle giornate Fai d'autunno, in programma il 10 e 11 ottobre, sottolineando il valore del rapporto tra la Fondazione e i propri sostenitori.

“Ci poniamo l’obiettivo di mezzo milione di persone che sottoscrivono un patto con la Fondazione, un patto di valori, perché il nostro obiettivo è salvaguardare il patrimonio storico, artistico e culturale di questo Paese. Quale patto migliore possiamo fare con tutti i cittadini?”, ha continuato Usai. In vista delle Giornate Fai d’Autunno, Usai ha sottolineato anche le attese per la partecipazione del pubblico: “Ci attendiamo oltre 500mila visitatori. Siamo intorno ai 700 luoghi aperti in tutta Italia. Una grande festa di pubblico che speriamo venga, come tutti gli anni, abbastanza partecipata”. “Anche quest’anno il supporto di Groupama non si è fatto attendere", ha aggiunto.

“La partnership con Groupama è sicuramente una partnership di altissimo valore per il Fai. Facciamo più o meno la stessa cosa: assicuriamo un futuro a questo Paese, assicuriamo il futuro al patrimonio culturale del Paese. Questa unione di valori ci lega e siamo veramente molto contenti che ormai questo è il quarto anno che Groupama sostiene le Giornate Fai d’Autunno”, ha concluso il direttore generale del Fai.

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Tag
Beni culturali Fai d'autunno patrimonio storico artistico e culturale
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