Veronese protagonista del nuovo Volume Menarini, curatore Villa: "Una figura che attraversa i secoli"

E’ dedicato a Paolo Caliari, più noto come il Veronese, il nuovo volume della prestigiosa collana d’arte del Gruppo Menarini, presentato nella cornice di Palazzo Madama a Torino. Assieme a Tiziano e Tintoretto Veronese ha rappresentato il ruolo della pittura veneziana per l'arte occidentale - afferma Giovanni Carlo Federico Villa, studioso di pittura veneta del Rinascimento, museologo, direttore di Palazzo Madama e curatore del volume – sono loro la triade del secolo d'oro, che utilizzano la luce, il colore, l'atmosfera per creare quella modernità che influenzerà tutti gli artisti fino agli impressionisti”.