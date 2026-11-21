Il summit mette in dialogo la visione umanitaria di chi si batte per la pace e i diritti con la ricerca scientifica e tecnologica, nella prospettiva di un nuovo umanesimo che mantenga la persona al centro dell’innovazione

Dal 2 al 4 dicembre, all’Auditorium della Conciliazione di Roma, si terrà la 20esima edizione del World Summit of Nobel Laureates for Peace'AI Journey for Peace – Algorethics, Agency, Futures'. Oltre venti Premi Nobel per la Pace e per la Scienza e altrettante personalità di primo piano tra pionieri dell’IA. Scienziati, filosofi, teologi, decisori politici, artisti e rappresentanti della società civile insieme ai giovani si riuniranno per un confronto su intelligenza artificiale, responsabilità umana e pace.

Tra i protagonisti annunciati figurano José Ramos-Horta, Óscar Arias, Shirin Ebadi, Kailash Satyarthi, Giorgio Parisi, Tim Berners-Lee, Stuart Russell e Kate Crawford.

Il summit mette in dialogo la visione umanitaria di chi si batte per la pace e i diritti con la ricerca scientifica e tecnologica, nella prospettiva di un nuovo umanesimo che mantenga la persona al centro dell’innovazione. Il filo conduttore è l’agency: la capacità umana di scegliere, assumersi responsabilità e conservare autonomia di giudizio anche di fronte a sistemi sempre più avanzati. "L’intelligenza artificiale apre possibilità straordinarie, ma non sarà la tecnologia, da sola, a decidere quale futuro costruiremo. È una responsabilità che appartiene a tutti noi. Con questo Summit vogliamo andare oltre la riflessione e contribuire a trasformare idee e conoscenze in proposte capaci di orientare il progresso verso la pace e lo sviluppo umano", dichiara Ekaterina Zagladina, Presidente del World Summit of Nobel Peace Laureates.

Il programma alterna sessioni plenarie, sette Thematic Tracks di approfondimento, e le Sparkling Discussions, incontri di lavoro su invito finalizzati a elaborare Appelli all’Azione. L’ingresso al Summit è libero e gratuito.

Il 2 dicembre, si apre con la cerimonia inaugurale con i Premi Nobel e gli altri protagonisti dell’evento e comprende la consegna del Peace Summit Award. Opening & Frames, la giornata prosegue in un confronto sui temi della pace e dell’intelligenza artificiale, della creatività umana, della trasparenza e dello Stato di diritto. Il 3 dicembre, Dialogues & Bridges, la discussione riguarda governance globale e sicurezza, lavoro e giustizia economica, partecipazione democratica ed equità tra le generazioni.

Il 4 dicembre, nella giornata di chiusura del Summit, Legacy & Launch, il dialogo affronta il discernimento umano, la fiducia e l’informazione come bene comune, la cura e l’IA nella sanità, l’educazione e lo sviluppo umano integrale. Alla cerimonia conclusiva sarà presentata la Dichiarazione finale dei premi Nobel e quella dei giovani.

"Un evento di portata straordinaria come è il Summit Mondiale dei Premi Nobel per la Pace esprime valori elevati che non possiamo non sentire affini all’essenza del nostro brand. Volvo ha nel rispetto della Persona e nella ricerca del benessere degli individui il fine ultimo della propria azione", dichiara Michele Crisci, presidente Volvo Car Italia, main partner del summit.