Cybersecurity, le italiane Sababa e HWG uniscono le forze

Sababa Security, operatore italiano nel settore della cybersecurity, e HWG, azienda specializzata nella fornitura di soluzioni di cybersecurity e servizi di consulenza a supporto di organizzazioni di grandi e medie dimensioni operanti in diversi settori, hanno unito le forze per consolidare la loro posizione nel mercato. HWG Group BidCo ha promosso un’Offerta Pubblica di Acquisto volontaria avente ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie di Sababa Security, negoziate su Euronext Growth Milan dal Dicembre 2021, ad un prezzo di 4,28 euro per azione, valore che risulta essere maggiore rispetto a quello della quotazione. L’ OPA, conclusa il 12 maggio 2023, ha avuto come obiettivo il delisting di Sababa dalla Borsa di Milano, avvenuto in data 23 maggio 2023. L’Offerente è un veicolo riconducibile ad Investcorp Technology Partners, che rappresenta uno dei maggiori investitori in ambito tecnologico in Europa ed agisce di concerto con i maggiori azionisti di Sababa ed HWG, in un ambizioso programma di sviluppo globale.

L’operazione industriale di integrazione di Sababa ed HWG ha l’ambizione di incrementare la propria leadership di mercato nel settore della cybersecurity. Attualmente, nel settore della cybersecurity si sta assistendo ad un forte consolidamento del mercato. Sempre di più, le aziende clienti preferiscono selezionare operatori “one-stopshop”, in grado di fornire soluzioni a 360 gradi. “HWG tutela le aziende da oltre dieci anni e nel tempo ha acquisito solide competenze e costruito un rapporto di profonda fiducia con i clienti. Sababa è un'azienda dinamica orientata all'innovazione. La combinazione delle competenze verticali e delle competenze specifiche di entrambe le aziende ci porterà a raggiungere ottimi risultati. L'obiettivo è diventare un partner sempre più presente per i nostri clienti, all'interno e all'esterno del perimetro di cybersecurity nazionale per supportare la crescita e rafforzare la cyber resilience del Paese”, ha commentato Enrico Orlandi, Co-Founder e CEO di HWG.

“Sono molto orgoglioso del risultato che abbiamo raggiunto con HWG. Fondata poco più di 3 anni fa, Sababa ha affrontato sfide entusiasmanti, passando anche per la quotazione in borsa. La società è raddoppiata in appena un anno e, a breve, il nuovo gruppo conterà oltre 150 professionisti, in grado di coprire tutte le aree strategiche della cybersecurity”, ha commentato Alessio Aceti, CEO di Sababa Security. “Questa importante operazione industriale permette di dare vita ad un grande player a livello nazionale ed europeo, in grado di coprire tutte le aree strategiche della cybersecurity. Siamo entusiasti di collaborare con Alessio Aceti e abbiamo progetti ambiziosi per supportare lo sviluppo e la crescita del nuovo player nato dall’integrazione di HWG e Sababa. Le sinergie industriali e strategiche generate da questa operazione consentiranno di consolidare la leadership sul mercato nazionale ed internazionale, sia attraverso la crescita organica che per linee esterne”, ha commentato Roberta Vezzoli, Principal di Investcorp.

“Questa forte crescita deriva dalla richiesta da parte del mercato di avere supporto da parte di esperti e professionisti del settore. Nel nostro mercato di riferimento sono presenti molteplici fornitori di soluzioni di sicurezza, che nella maggior parte dei casi offrono un servizio generico o frammentato, rivolto solo al dominio IT, oppure focalizzato su una nicchia ristretta o su un particolare verticale. L'obiettivo di questo accordo con HWG è proprio quello di diventare una grande azienda di servizi specializzati, che gestisce uno dei più forti SOC in Italia, e fornisce servizi avanzati e verticali in tutta Italia, Iberia, Medio Oriente e Asia centrale. Una caratteristica dello sforzo congiunto è un'ulteriore eccellenza nella sicurezza offensiva, nella governance e nella continuità operativa. Il nuovo gruppo investirà costantemente nella Ricerca e Sviluppo in ambito OT, IoT e Automotive, supportata da una forte collaborazione con università e centri di eccellenza come Start 4.0 Competence Center”, continua Alessio Aceti, CEO di Sababa Security.