Da Altroconsumo aiuti ai cittadini dell’Emilia-Romagna

Aperto uno sportello telefonico gratuito e straordinario per aiutare chi vive in quelle zone a beneficiare di aiuti e ristori previsti dal Governo

Altroconsumo sostiene i cittadini dell’Emilia-Romagna colpiti dall’alluvione: da ieri è infatti aperto uno sportello telefonico gratuito e straordinario destinato a tutti coloro che vivono nelle zone colpite dall’alluvione per dare supporto, informazioni e assistenza ai cittadini che vogliono usufruire delle misure previste dal Governo di fronte alla situazione di emergenza.

Tra i provvedimenti più importanti, la popolazione colpita potrà infatti richiedere la sospensione delle rate del mutuo e delle bollette e accedere ai ristori decisi dall’Esecutivo. I legali ed esperti dell’Organizzazione saranno a disposizione dei cittadini, nella fase emergenziale, anche per fornire informazioni e consigli su come muoversi se si hanno cartelle esattoriali in scadenza o i lavori del 110% da ultimare. Lo sportello è gratuito e aperto a tutti (anche a chi non è socio di Altroconsumo) dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18 al numero 02.6961572.