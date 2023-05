Da Bergamo ai red carpet i rossetti made in Italy Bggth

Si chiama 'Bad girls go to heaven' il progetto imprenditoriale di madre e figlia, linea cruelty free. La gamma è disponibile in 20 referenze colore

Qualità Made in Italy, carattere argentino. Si chiama Bad girls go to heaven il progetto imprenditoriale di due donne, Silvana e Giovanna, madre e figlia, che da Bergamo hanno realizzato un nuovo concept beauty brand dedicato alle labbra, che coltiva l’ambizione e la promessa di rappresentare qualcosa di più di un semplice cosmetico 'up to date'.

Un brand pronto a proiettarsi sui red carpet internazionali, grazie anche al nome evocativo, uno statement: 'puoi essere una cattiva ragazze e per questo andrai in paradiso'. La linea di rossetti in stick e fluidi dal design elegante e distintivo è cruelty free, confortevole sulle labbra e di qualità certificata, si propone come alleato indispensabile per una bellezza unconventional. Il brand make-up nasce ‘only lips’.

"Abbiamo dato vita a un progetto 'ispirazionale' che faccia sentire chi lo indossa libero di esprimere sé stesso - afferma Silvana Bruce, amministratore delegato dell’azienda -. Bggth rappresenta la scelta di uno stile di vita. Una scelta che porta a riconoscere il proprio valore e a celebrare i momenti in cui ci si sente una vera bad girl nelle proprie giornate come funzionali alla propria crescita e affermazione”.

Dalla dedizione di Silvana e Giovanna, le fondatrici del brand, nasce la gamma di rossetti, disponibile in 20 referenze colore. Il packaging, con le sue linee ultralight/specchiate evocano lo skyline e l’energia della metropoli di Milano. L’intera linea si compone di tre tipologie di lipstick: The Icon, il rossetto stick dal colore pieno e luminoso, in dodici nuance, Extreme Mat Illusion, rossetto fluido metallizzato con perle cangianti, disponibile in quattro colori vibranti ed Extreme True Mat, rossetto fluido dall’effetto velluto, proposto anche questo in quattro tonalità.