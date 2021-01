Da Biden stretta anti-Covid: "Mascherine per 100 giorni e test"

(Adnkronos)

"Batteremo la pandemia". Lo ha promesso il nuovo presidente Joe Biden annunciando le sue nuove misure. La nostra strategia sarà basata "sulla verità, non sulla rimozione". Biden ha annunciato un 'piano di guerra' contro il coronavirus, dicendo di voler ripristinare "la fiducia del pubblico" facendo parlare la scienza. "Per questo ora sentirete parlare molto più il dottor Antonio Fauci, invece del presidente", ha affermato, riferendosi al virologo della Casa Bianca che Donald Trump aveva cercato di mettere da parte.



"Ci vorranno mesi per vaccinare tutti", ha detto il presidente Usa, per questo chiedo a tutti di indossare le mascherine per i prossimi 100 giorni "è un atto patriottico". Biden ha quindi aggiunto che chiederà a chiunque arrivi in aereo negli Stati Uniti di sottoporsi a test anti covid prima di partire e di sottoporsi a quarantena. "Ci sarà ancora un duro inverno, la situazione peggiorerà prima di migliorare", ha avvertito.

Joe Biden ha quindi criticato duramente il "fallimento" della strategia anti covid del suo predecessore Donald Trump, senza mai nominarlo. "Nell'ultimo anno - ha affermato - non abbiamo potuto affidarci al governo federale per agire con l'urgenza, la concentrazione e il coordinamento necessari" e "abbiamo visto il tragico costo di questo fallimento".

Il presidente ha ricordato di aver partecipato alla vigilia del suo insediamento a una cerimonia in memoria degli oltre 400mila morti per il coronavirus negli Stati Uniti. Un tragico bilancio, ha rimarcato, superiore a quello dei soldati americani morti nella seconda guerra mondiale. Quella cerimonia alla memoria, "non sarà l'ultima, purtroppo il bilancio dei morti potrebbe arrivare a 500mila il prossimo mese", ha affermato Biden, ripetendo più volte che la situazione "peggiorerà prima di migliorare".

Dopo la conferenza stampa, Biden ha firmato una serie di ordini esecutivi per portare avanti la sua strategia anti-covid che servirà a contrastare la pandemia mentre procedono le vaccinazioni. Sono previste misure per rafforzare le misure di sicurezza sul lavoro e nelle scuole, e per garantire un equo accesso alle cure per i malati covid-19. Ci saranno un board per il coordinamento dei test, una procedura per ordinare i dati a livello nazionale e un piano per aumentare la produzione di equipaggiamenti protettivi e siringhe.

La Federal Emergency Management Agency (Fema), la protezione civile americana, avrà un ruolo di collegamento con tutti gli stati per massimizzare la cooperazione sulla lotta al coronavirus, sul modello usato per combattere emergenze come gli uragani.

Dopo che Biden ha firmato gli ordini esecutivi, un giornalista gli ha chiesto se l'obiettivo da lui fissato di 100 milioni di vaccini nei primi 100 giorni della sua presidenza sia abbastanza ambizioso per fermare la pandemia. "Quando l'ho annunciato, tutti mi hanno detto che non era possibile. ma cento milioni è una buona partenza", ha risposto il presidente.