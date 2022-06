Da oggi cambia l’esame per il conseguimento della patente nautica

Roma, 1° giugno 2022 – Siamo arrivati alla boa del traguardo; da oggi finalmente l’esame per il conseguimento della patente nautica segue la stessa procedura in tutta Italia e, altra novità fondamentale per lo sviluppo della nautica da diporto, i quiz trattano la materia mettendo alla prova i futuri diportisti sulle proprie reali competenze teorico-pratiche; sono stati eliminati dal listato tutti i quiz ormai vecchi e inutili.

È servito un breve rinvio rispetto alla prevista tabella di marcia per consentire ai tecnici del MIMS di sistemare gli ultimi dettagli informatici. La stampa della scheda quiz d’esame da parte di motorizzazioni e capitanerie di porto avviene tramite un sistema telematico di generazione casuale.

“UNASCA, l’associazione di categoria maggiormente rappresentativa delle autoscuole e delle scuole nautiche – riassume Tommaso Boccanfuso, responsabile nazionale del settore scuole nautiche –, insieme alle altre associazioni di categoria del ramo, ha fornito costante supporto alle istituzioni preposte nella redazione e revisione dei listati. La possibilità di commettere un errore in più rispetto al precedente ordinamento, l’eventualità di sostenere le sole prove non superate invece di ricominciare tutto da capo, sono solo alcune delle novità favorevoli per chi vuole cimentarsi con un’attività, il diporto nautico, che consente di godersi al meglio il mare”.

“Ringraziamo – continua Boccanfuso – la Direzione Generale per la navigazione del Ministero delle infrastrutture e il Comando generale delle Capitanerie di Porto per essersi particolarmente impegnati nell’aiutare la ripresa del nostro settore, afflitto da una crisi che sembrava irreversibile”.

