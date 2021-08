Dazn: bene ascolti prime 2 giornate Serie A

Dazn rende noti i dati di ascolto "di assoluto rilievo" dopo le prime 2 giornate del campionato di Serie A. La prima giornata di campionato, 21–23 Agosto 2021, è stata seguita da oltre 4.3 milioni di individui che si sono collegati attraverso smart TV, tablet, mobile phone, console di gioco e attraverso Dazn Channel, si legge in una nota.

Confermato il trend di crescita nel corso della seconda giornata, 27–29 Agosto 2021, quando si è registrata un’audience pari a 4.7 milioni. La partita più seguita nelle prime due giornate di Campionato 2021-2022, è stata Juventus-Empoli, esclusiva Dazn di sabato 28 Agosto alle ore 20:45, con un’audience superiore a 1 milione di spettatori. Considerando questa seconda giornata di Campionato e sommando gli ascolti dei due broadcaster, si è registrata un’audience complessiva pari a 6 milioni di spettatori totali, l’80% dei quali sintonizzati su Dazn.

"A condizioni estremamente diverse - partenza del campionato a settembre, stadi completamente chiusi – il risultato ottenuto da Dazn dimostra di essere quindi perfettamente in linea con quello ottenuto nel Campionato 2020-2021. Ed inoltre, a questo risultato già ampiamente positivo, si deve aggiungere che i dati indicati non contengono l’audience relativa al mondo di bar, ristoranti e hotel", si legge ancora.

"Dati, quindi, di assoluto rilievo anche alla luce del particolare momento dell’anno, la seconda metà di agosto che per tradizione vede molti italiani in località di villeggiatura e considerando la sfida tecnologica e comportamentale che si sta compiendo con la transizione verso la più moderna visione in streaming", afferma Dazn.