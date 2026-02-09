Ddl piccole e medie imprese, seconda approvazione della Camera

La Camera dei deputati ha approvato in seconda lettura il Disegno di legge annuale sulle piccole e medie imprese con 124 voti favorevoli, 82 contrari e 2 astenuti. L’approvazione, avvenuta il 5 febbraio scorso, non conclude tuttavia l’iter legislativo, il provvedimento, infatti, dovrà ora tornare al Senato per una terza lettura, dopo che la Commissione Attività produttive della Camera ha soppresso cinque articoli riguardanti la certificazione unica di conformità delle filiere della moda, rendendo necessaria una nuova valutazione da parte di Palazzo Madama. Il Ddl mira a sostenere le piccole e medie imprese attraverso una serie di interventi mirati, tra cui spicca l’agevolazione del regime di sospensione d’imposta per il triennio 2026-2028 rivolto alle imprese che stipulano un contratto di rete una misura pensata per incentivare collaborazione, innovazione e crescita dimensionale. Durante l’esame parlamentare sono state inoltre introdotte alcune novità rilevanti: una delega per l’adozione di una legge quadro sull’artigianato, che punta a modernizzare e ordinare in modo organico la disciplina del settore, e una revisione delle norme sulle recensioni online, con l’obiettivo di combattere in modo più efficace le recensioni false e tutelare la concorrenza leale e i consumatori. La necessità di un nuovo passaggio al Senato è dovuta alle modifiche apportate durante la seconda lettura, che richiedono ora un ulteriore allineamento tra i due rami del Parlamento prima dell’eventuale approvazione definitiva. Le disposizioni introdotte — dagli incentivi fiscali alle reti d’impresa, dalle norme sulla sicurezza ai nuovi strumenti per garantire maggiore trasparenza nei servizi digitali — puntano a creare un ambiente più favorevole allo sviluppo, alla competitività e alla modernizzazione delle imprese di piccole e medie dimensioni.

