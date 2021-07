Ddl Zan, botta e risposta Fedez-Renzi. Il rapper: "Stai sereno"

"La politica è una cosa seria e faticosa", ha scritto su Twitter il leader di Italia Viva in risposta a una story di Chiara Ferragni

Botta e risposta tra Matteo Renzi e i Ferragnez sul ddl Zan. "La politica - ha scritto su Twitter stamattina il leader di Italia Viva - è una cosa seria e faticosa. Dire come la Ferragni che i politici fanno schifo è qualunquismo. Pronto a confrontarmi anche con chi mi insulta. Ma io ho firmato la legge sulle #unionicivili, una legge che dura più di una storia su Instagram". Pronta la replica, sempre via Twitter, di Fedez: "Stai sereno Matteo, oggi c'è la partita. C'è tempo per spiegare quanto sei bravo a fare la pipì sulla testa degli italiani dicendogli che è pioggia".

Ieri l'influencer ha postato una story su Instagram con una foto di Renzi e il commento: "L'Italia è il Paese più trasfobico di Europa. Ed Italia viva (con Salvini) si permette di giocarci su. Che schfo che fate politici".