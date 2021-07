Ddl Zan, Scalfarotto: "Modifiche Italia Viva non toccano sostanza"

"Necessarie per portare a casa una legge importante che il Paese aspetta da tempo"

Sul ddl Zan, "le modifiche proposte" da Italia Viva "non toccano la sostanza del provvedimento, sono necessarie per portare a casa una legge importante che il Paese aspetta da tempo". Lo ha detto il sottosegretario all'Interno Ivan Scalfarotto, di Iv, intervenendo a Radio1 in vivavoce sulla Rai.

"L'unica preoccupazione che dobbiamo avere in mente è quella per tutte le persone che vengono continuamente maltrattate e discriminate e che aspettano da troppo tempo una legge che li tuteli. approvare una legge giusta che, attraverso un espediente legislativo, ci consenta di dare risposte concrete: questa deve essere la nostra stella polare”, ha aggiunto.