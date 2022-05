De Gregori e Venditti, tournée al via dal 18 giugno

Mancano poche settimane alla partenza di Francesco de Gregori e Antonello Venditti che quest’estate saranno protagonisti di una lunga tournée nelle più importanti località italiane e che verrà inaugurata il 18 giugno allo Stadio Olimpico di Roma.

In attesa del concerto dell’Olimpico, da domani, mercoledì 25 maggio, sarà disponibile in binge sulla piattaforma streaming discovery+ la serie 'Venditti & De Gregori - falegnami & filosofi', il racconto filmato delle prove che hanno visto impegnati i due cantautori romani prima della partenza del tour. Diretta da Stefano Pistolini, la serie in 6 episodi è un progetto inedito, realizzato in collaborazione con Caravan, Friends&Partners e New Sound City, che per la prima volta apre al pubblico il cantiere musicale dei due artisti alle prese con gli arrangiamenti delle loro canzoni più famose, e svela i loro caratteri, le loro diverse personalità e i loro spigoli in una lunga storia di amicizia e complicità musicale.

Dopo il concerto all’Olimpico, a grande richiesta si aggiungono nuovi appuntamenti romani al tour “Venditti & De Gregori”: l’1 e il 2 settembre alla Cavea – Auditorium Parco della Musica di Roma. I biglietti per le nuove date del tour sono disponibili dalle ore 16.00 di domani, mercoledì 25 maggio, su TicketOne e nei circuiti di vendita e prevendita abituali.

Insieme a Francesco de Gregori e Antonello Venditti debutta sul palco una band che unisce per la prima volta i musicisti che da anni collaborano separatamente con i due artisti: Alessandro Canini (batteria), Danilo Cherni (tastiere), Carlo Gaudiello (piano), Primiano Di Biase (hammond), Fabio Pignatelli (basso), Amedeo Bianchi (sax), Paolo Giovenchi (chitarre) e Alessandro Valle (pedal steel guitar e mandolino).

Queste le date del tour estivo “Venditti & De Gregori”, prodotto e organizzato da Friends & Partners: 18 giugno - Roma - Stadio Olimpico; 7 luglio - Ferrara - Piazza Trento Trieste (Summer Festival); 10 luglio - Lucca - Piazza Napoleone (Summer Festival); 12 luglio - Verona - Arena di Verona; 14 luglio - Marostica (Vicenza) - Piazza Castello (Summer Festival); 16 luglio - Cattolica - Arena della Regina; 18 luglio - Treviso - Arena della Marca; 20 luglio - La Spezia - Piazza Europa; 22 luglio - Chieti - Anfiteatro La Civitella; 24 luglio - Palmanova (Udine) - Piazza Grande (Estate di Stelle); 29 luglio - Napoli - Arena Flegrea; 31 luglio - Benevento - Museo Agricolo Musa; 19 agosto - Fasano (Brindisi) - Piazza Ciaia; 21 agosto - Lecce - Pala Live (Oversound Festival); 23 agosto - Roccella Jonica (Reggio Calabria) - Teatro al Castello (Summer Festival); 25 agosto - Palermo - Velodromo; 27 agosto - Taormina (Messina) - Teatro Antico; 28 agosto - Taormina (Messina) - Teatro Antico; 1 settembre - Roma - Cavea Auditorium Parco della Musica (Nuova Data); 2 settembre - Roma - Cavea Auditorium Parco della Musica (Nuova Data).

Tutte le informazioni sui biglietti sono disponibili al seguente link: www.friendsandpartners.it. I biglietti acquistati in precedenza per il concerto allo Stadio Olimpico di Roma, inizialmente previsto il 5 settembre 2020 e poi il 17 luglio 2021, restano validi per la data di sabato 18 giugno.