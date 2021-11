De Luca (Consulenti lavoro): "Sold out per primi corsi nostra WorkAcademy"

La WorkAcademy dei consulenti del lavoro in questi primi due mesi di attività "ha presentato un 'assaggio', con dei piccoli corsi che sono diventati dei grandi corsi, andati sold out immediatamente. Quindi è andata bene, abbiamo voluto fare questa anteprima della WorkAcademy, visto che i corsi strutturati che saranno fatti in collaborazione con Asfor partiranno con i primi mesi del 2022". Lo ha detto il presidente di Fondazione studi dei consulenti del lavoro, Rosario De Luca, aprendo il '31 Forum Lavoro/Fiscale', in onda sui canali web e social dei consulenti del lavoro, in diretta dall'Auditorium dei professionisti a Roma.

Un risultato soddisfacente ma che "ci aspettavamo -ha continuato- perchè credo che i consulenti del lavoro abbiano capito che la strada del futuro è la specializzazione", ha spiegato De Luca.

"Il 'mantra' che dovrà accompagnarci nei prossimi anni è che dovremo specializzarci, e che ferme, consolidate e difese le prerogative degli adempimenti di cui alla legge 12, dovremo avere la capacità di affiancare agli adempimenti tradizionali le nuove funzioni acquisite in questi ultimi tempi, che renderanno i nostri studi ricchi di servizi da fornire alle imprese e quindi insostituibili perchè diventiamo un'opportunità più di quanto già non lo siamo", ha continuato De Luca.

"Abbiamo avuto la fortuna e la capacità -ha continuato- di acquisire in questi anni tante e tante altre specializzazioni, tra cui cito per ultime la gestione della crisi d'impresa e il ruolo ddi negoziatore nella gestione della crisi d'impresa. Il futuro è quello di specializzarsi, partecipare ai corsi, Fondazione studi li fa e quelli della Scuola di alta formazione sono gratuiti e cominceranno anche essi affianco a quelli della WorkAcademy", ha aggiunto.

"Sulle crisi d'impresa -ha annunciato- partirà settimana prossima il corso delle 55 ore che è previsto per potere accedere insieme ai tre concorsi in procedure. Domani alla nostra trasmissione 'Diciotto minuti' lanceremo tutto. E anche questa è una funzione che va presidiata e su cui bisogna diventare abili per poterla svolgere", ha concluso De Luca sottolineando che "la scuola di alta formazione ha formato migliaia di colleghi in questi anni e negli ultimi due abbiamo distribuito un milione e mezzo di crediti formativi gratuiti".