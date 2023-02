De Meo (Parlamento Ue): "Blue economy valorizzata solo negli ultimi anni"

"La blue economy in Italia è un settore produttivo che solo negli ultimi anni è stato valorizzato ed è sinonimo di sostenibilità". A dirlo Salvatore De Meo, presidente Commissione per gli affari costituzionali del Parlamento europeo in un video messaggio agli Stati generali delle camere di commercio sull’Economia del Mare.

"E' cresciuta - sottolinea - la consapevolenza delle attività collegate al mare ma le nostre coste sono soggetto a effetti del cambiamento climatico come erosione e inquinamento e l'Unione europea ha messo in campo diverse iniziative".