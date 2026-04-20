Decreto Sicurezza pubblica, semaforo verde dal Senato

Dopo una maratona durata 10 ore per concludere l’esame degli emendamenti e degli odg, l’Aula del Senato nella mattinata di venerdì 17 aprile si è espressa favorevolmente, con 96 voti a favore e 46 contrari, sul testo del Decreto Sicurezza Pubblica (Dl 23/2026). Il testo passa ora alla Camera per la seconda fase dell’esame in tempi assai ristretti: il termine di conversione in legge è fissato per il 25 aprile. Infatti, già martedì 21 aprile è prevista la discussione nell’Aula di Montecitorio. Ricordiamo che il provvedimento ha l’obiettivo di rafforzare diverse misure di sicurezza e di ordine pubblico. Tra i temi maggiormente discussi, il porto di coltelli e armi da taglio con particolare attenzione ai minori, il fermo preventivo di 12 ore in occasione di manifestazioni nei confronti di soggetti ritenuti pericolosi per il pacifico e corretto svolgimento del corteo e il cosiddetto “scudo” per gli agenti.

La scheda del provvedimento