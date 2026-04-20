circle x black
Cerca nel sito
 

Decreto Sicurezza pubblica, semaforo verde dal Senato

20 aprile 2026 | 16.15
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Dopo una maratona durata 10 ore per concludere l’esame degli emendamenti e degli odg, l’Aula del Senato nella mattinata di venerdì 17 aprile si è espressa favorevolmente, con 96 voti a favore e 46 contrari, sul testo del Decreto Sicurezza Pubblica (Dl 23/2026). Il testo passa ora alla Camera per la seconda fase dell’esame in tempi assai ristretti: il termine di conversione in legge è fissato per il 25 aprile. Infatti, già martedì 21 aprile è prevista la discussione nell’Aula di Montecitorio. Ricordiamo che il provvedimento ha l’obiettivo di rafforzare diverse misure di sicurezza e di ordine pubblico. Tra i temi maggiormente discussi, il porto di coltelli e armi da taglio con particolare attenzione ai minori, il fermo preventivo di 12 ore in occasione di manifestazioni nei confronti di soggetti ritenuti pericolosi per il pacifico e corretto svolgimento del corteo e il cosiddetto “scudo” per gli agenti.

CTA

La scheda del provvedimento

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Decreto Sicurezza Pubblica Dl 23/2026
Vedi anche
Bonucci: "Prossimo ct Italia? Ripartirei da Guardiola, sognare non costa nulla"
Cafù: "Ranieri-Gasperini? Dovevano portare tranquillità alla Roma, non mi piacciono le polemiche"
Gullit: "L'Italia ha perso il suo Dna, non ha attaccanti né buoni difensori"
Agostini: "Bezzecchi in grande forma ma stagione 'inizia' a Jerez a casa di Marquez" - Video
Orsini attacca l’Europa: “Miopia che spaventa, forse va cambiata la governance” - Video
News to go
Weekend quasi estivo, poi torna tempo instabile
Giuseppe Conte canta 'Via del Campo' di Fabrizio De André e dichiara: "Dal campo largo nasceranno frutti copiosi" - Video
Al Tg1 le immagini in esclusiva del presunto killer del personal trainer a Foggia - Video
Draghi: "Addio alla 'saggezza dei mercati': lo Stato e la geopolitica tornano centrali" - Video
Trump: "Non ho più lo stesso rapporto con Meloni" - Video
News to go
"Con prolungata crisi Hormuz rischio catastrofe agroalimentare globale", l'allarme Fao
Trump contro Meloni, cosa è successo


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza