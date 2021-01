(Adnkronos)

"Meno male che era un'amichevole". La Lazio stravince in campo il derby con la Roma e colpisce anche sui social Sui profili dei biancocelesti Felipe Caicedo e Danilo Cataldi tornano, in chiave ironica, le parole pronunciate da Ruggiero Rizzitelli. "La Lazio è una piccola squadra, il derby è come un'amichevole", ha detto l'ex attaccante giallorosso, ora commentatore per il canale del club. Caicedo, con un tweet, ha restituito il colpo, imitato anche da Cataldi. Sul profilo di Caicedo, poi, le immagini della festa nello spogliatoio.