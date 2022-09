Descalzi: "In autunno il gas ci sarà"

"Il gas in autunno ci sarà, la cosa che può rassicurare è che gli stoccaggi stanno crescendo, i flussi algerini sono arrivati a portate di 83-85 milioni di metri cubi al giorno, quindi l'Algeria ci sta dando una mano importantissima ed è la ragione per la quale siamo riusciti a riempire gli stoccaggi, e l'Nlg è cresciuto tanto". E' quanto ha detto l'amministratore delegato di Eni Claudio Descalzi a margine di un convegno dei Cavalieri del Lavoro sulla transizione energetica. "L'Algeria e i rigassificatori, che prima erano utilizzati al 40% e adesso al 100% sono le ragioni principali di essere riusciti a compensare in parte il gas russo che ancora fluisce in Italia, abbiamo anche la parte norvegese. Quindi l'Italia ha tante alternative, 5 pipeline, tre rigassificatori, ma superato l'inverno sarà necessario avere uno o due rigassificatori" ha concluso Descalzi.