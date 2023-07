Di Francesco nuovo allenatore del Frosinone

Dopo aver detto addio a Fabio Grosso, il Frosinone ha trovato l'erede per la panchina. Si tratta di Eusebio Di Francesco, ex allenatore di Lecce, Sassuolo, Roma, Sampdoria, Cagliari e Verona. Di Francesco non ha ancora firmato il contratto che lo legherà al club ciociaro, ma è appena stato raggiunto l'accordo.

C'è la stretta di mano definitiva in attesa di mettere nero su bianco con il club neopromosso in massima serie. L'incontro ed i contatti con la dirigenza hanno portato ad un esito positivo: Di Francesco torna in Serie A dopo due anni di inattività.

Fantacalcio.it per Adnkronos