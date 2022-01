Djokovic in tabellone Australian Open, resta rischio espulsione

Novak Djokovic inserito nel tabellone degli Australian Open, che iniziano lunedì 17 gennaio a Melbourne. Il serbo no vax, che rischia di essere espulso dall’Australia per irregolarità del visto, al primo turno del torneo dovrebbe incontrare il connazionale Miomir Kecmanovic. Lo ha stabilito il sorteggio del tabellone, effettuato in ritardo rispetto all’orario programmato nell’ennesima giornata convulsa. Djokovic, numero 1 del tennis mondiale, rimane in attesa dell’eventuale decisione del ministro dell’Immigrazione Alex Hawke, che potrebbe disporre l’espulsione dell’atleta nonostante un tribunale si sia espresso nei giorni scorsi a favore della permanenza dell’atleta in Australia. Nessun annuncio di Hawke, come riferisce il quotidiano The Age, è atteso in queste ore.

Interpellato oggi dai giornalisti sulla questione durante una conferenza stampa a Canberra, il primo ministro Scott Morrison ha evitato di rispondere in modo diretto alla domanda. "Vi rimando alla recente dichiarazione di Hawke e la nostra posizione non è cambiata: questi sono poteri ministeriali che possono essere amministrati da Hawke ed io non ritengo di fare altri commenti in questo momento".