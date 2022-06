Domani Eroica Hispania, quinta edizione iberica per la gara sullo sterrato

"Dopo due lunghissimi anni la Spagna ritrova il suo evento eroico nato nel lontano 2016. Domani, domenica 5 giugno, è in programma la quinta edizione di Eroica Hispania che si disputerà in una scenografia tutta nuova". Lo fa sapere l'organizzazione di una delle ormai tante repliche della gara amatoriale sulle strade bianche, che ormai si corre anche in Sudafrica e California. Stavolta sarà Haro, “Capital del Rioja”, ad ospitare Eroica con la regia organizzativa di Willy Mulonia: “Dopo due edizioni saltate torniamo ad allestire Eroica Hispania, un evento straordinario – dichiara Amedeo Polito, responsabile degli eventi Eroica fuori dell’Italia – Domani saranno quattro i percorsi a disposizione delle centinaia e centinaia di ciclisti eroici al via”.

Il percorso più lungo sviluppa 184 chilometri, il più corto 24 chilometri. Circa venti sono i chilometri da pedalare lungo il Camino di Santiago. Direzione, dunque, Santiago De Compostela. La formula di Eroica Hispania è di tipo classico, come si conviene a una replica dell'iconica gara nata in Toscana: maglie di lana, biciclette costruite prima del 1987, strade bianche/sterrate a cui si aggiungono i magnifici scenari del Rioja. Elementi che, uniti alla passione per il ciclismo che da sempre anima gli sportivi spagnoli, fanno di Eroica Hispania un evento di spicco nel calendario mondiale degli appassionati e collezionisti di belle emozioni a pedali.