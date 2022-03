Dombrovskis: "Clausola generale di salvaguardia resta in vigore"

"Per quanto riguarda la risposta alla situazione sui mercati dell'energia, se la crisi tra Russia e Ucraina dovesse diventare duratura, è una cosa che stiamo valutando. La settimana prossima la Commissione approverà una comunicazione dedicata esattamente a questa questione". Lo dice il vicepresidente esecutivo della Commissione Europea Valdis Dombrovskis, in conferenza stampa a Bruxelles.

Per quanto riguarda un'eventuale esclusione delle spese che gli Stati membri dovranno affrontare per tamponare le conseguenze sulle rispettive economie della guerra in Ucraina, Dombrovskis ricorda che "quest'anno la clausola generale di salvaguardia resta in vigore, e non ci sono restrizioni quantitative per i deficit degli Stati membri. Quindi - conclude - c'è spazio di bilancio per misure volte ad affrontare la crisi in corso".