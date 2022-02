Dove festeggiare San Valentino? Le mete più romantiche e instagrammabili d'Italia

Riomaggiore (La Spezia) - Via dell’amore

La festa degli innamorati si sta avvicinando e i romantici sono in fermento. Tra la ricerca di originalità, cioccolatini e dimostrazioni d’amore ci si chiede quali sono i luoghi più romantici dove festeggiare San Valentino 2022? Quali sono i luoghi degni di un bacio, una poesia... E perché no? Una foto da postare su Instagram? Essere romantici a San Valentino 2022 può essere una bella sfida, tra regole anti covid e la ricerca dell’originalità dopo anni di relazione o dopo la conoscenza di quasi tutte le possibili sorprese romantiche per San Valentino.



Un elenco dei 10 posti più romantici per festeggiare San Valentino, creato in collaborazione con IgersItalia, per sorprendere il proprio amore e vivere un 14 febbraio originale e pieno di bellezza.



Un sentiero incredibile, soprattutto da attraversare al tramonto, lungo 800 metri e che collega due luoghi mozzafiato delle Cinque Terre in Liguria: Riomaggiore e Manarola. Il sentiero nasce per esigenze pratiche e di sostituzione urbanistica e nasce con il nome di “Strada nuova”, è stata poi nel tempo rinominata “Strada dell’amore” proprio per la possibilità di poter vivere momenti romantici grazie a panorami naturalistici incredibili tra mare, tramonti e molto altro.



