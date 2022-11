Dragowski, infortunio terribile: caviglia rotta, addio Mondiali

Gravissimo infortunio occorso a Bartłomiej Drągowski, portiere dello Spezia, nel match che la formazione ligure ha vinto 2-1 sul campo del Verona nella 15esima giornata della Serie A 2022-2023. Il 25enne portiere polacco si è procurato una grave lesione alla caviglia destra nel finale del primo tempo, quando è uscito in scivolata per contrastare Kevin Lasagna. La caviglia destra di Drągowski ha assunto una posizione totalmente innaturale: l'estremo difensore è stato soccorso e portato via dal campo in Barella. Il numero 1 avrebbe dovuto partecipare ai prossimi Mondiali di Qatar 2022 con la Polonia.