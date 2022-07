Dybala ha firmato, è un nuovo calciatore della Roma

Su Twitter la foto dell'argentino in giallorosso

Paulo Dybala è un nuovo calciatore della Roma. "Welcome Paulo Dybala. Il club è lieto di confermare la firma dell'attaccante di fama mondiale", scrive la Roma su Twitter.

E subito dopo, sempre via Twitter, il club giallorosso posta "la foto che stavate aspettando", con l'argentino in giallorosso e le due dita nel caratteristico segno della Dybalamask, che lui stesso ha spiegato in passato essere la maschera di un gladiatore.