E’ italiana la prima cripto etica

Presentata a Roma all'area archeologica dello Stadio Domiziano, durante la rassegna degli eventi programmati dalla Biennale, Green Art Coin (GAC), la prima criptovaluta etica che è anche una piattaforma NFT per artisti e collezionisti. Nel corso dell'evento è stata presentata l'opera d'impatto di Maria Grazia Brunini "Demetra Madre Terra" (2021). GAC è la prima criptovaluta etica perché per ogni transazione effettuata restituisce in automatico una percentuale a decine di progetti solidali per il contrasto della povertà, di tutela dell'ambiente e della biodiversità, per la salvaguardia degli oceani e molto altro.