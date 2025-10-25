circle x black
Cerca nel sito
 

A Milano Iqos Curious X e Seletti presentano ‘Sensorium Worlds’

Al Pirelli Hangar Bicocca l’evento finale della collaborazione tra i due brand dedicata alla curiosità come motore di creatività e innovazione

A Milano Iqos Curious X e Seletti presentano ‘Sensorium Worlds’
25 ottobre 2025 | 20.15
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Negli spazi del Pirelli Hangar Bicocca di Milano si è svolto l’atto conclusivo della collaborazione tra Iqos Curious X di Philip Morris Italia e il marchio di design italiano Seletti. Intitolata ‘Sensorium Worlds', l'installazione immersiva ha celebrato, come già accaduto con ‘Sensorium Piazza’ all'ultima Milano Design Week, la curiosità come fuoco propulsore di creatività e innovazione. Parte del progetto globale di Iqos Curious X, pensato per offrire esperienze stimolanti alla crescente community di utilizzatori adulti del dispositivo a tabacco riscaldato, ‘Sensorium Worlds' è un progetto multimediale in cui arte, tecnologia e immaginazione si contaminano per ridefinire le modalità di interazione e percezione.

Per lo sviluppo del concept, venti artisti internazionali hanno preso parte al workshop Curious Minds, tenutosi a giugno nella fabbrica Seletti di Cicognara, a Parma, dando forma a un’esperienza capace di trasformare gli stereotipi e aprire nuove prospettive espressive. Con una suggestiva proiezione all’interno del Pirelli Hangar Bicocca, il risultato del lavoro del team di creativi è stato presentato in anteprima ai partecipanti all’evento: la trasformazione dell’iconica installazione in una tela digitale ha così offerto un potente impatto visivo e creato un’atmosfera unica.

“La curiosità è quella forza che ci spinge a evolverci e a generare cambiamenti positivi. È l’energia che ci porta a cercare esperienze migliori, prospettive nuove, a ispirare chi ci circonda e a mettere in discussione lo status quo - spiega Stefano Volpetti, chief consumer officer e presidente dei prodotti Smoke-free di Philip Morris International - L’approccio dirompente di Seletti al design, la sua ricerca costante e l’originalità rispecchiano il nostro impegno verso il progresso”, lo stesso progresso che anima Iqos, alternativa senza combustione alle tradizionali sigarette “scelto da oltre 34 milioni di consumatori adulti nel mondo dal lancio nel 2014”.

Nel corso della serata ‘Sensorium Worlds’, Iqos Curious X e Seletti hanno svelato in anteprima mondiale la limited edition ‘Iqos Iluma i x Seletti’, che unisce design e tecnologia in un oggetto simbolo di innovazione e creatività. “Dal nostro punto di vista, il processo creativo è stato ricco di idee ed entusiasmo. È stato un privilegio riunirsi e confrontarsi con un gruppo di artisti multidisciplinari provenienti da tutto il mondo”, ha spiegato Stefano Seletti, direttore creativo e amministratore delegato di Seletti.

Pasquale Frega, presidente e amministratore delegato di Philip Morris Italia, ha sottolineato: “Questa serata non rappresenta soltanto un evento unico, ma è anche l’occasione per celebrare il nostro percorso per rendere le sigarette un oggetto da museo. Oggi possiamo vedere concretamente questo cambiamento anche nelle strade italiane, dove oltre due milioni di adulti hanno scelto i nostri prodotti senza combustione”.

Con ‘Sensorium Worlds’, Iqos continua il proprio percorso come alternativa per i fumatori adulti che altrimenti continuerebbero a fumare, promuovendo un dialogo tra arte, tecnologia e trasformazione culturale.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Milano Design Week Sensorium Worlds Iqos Iluma i x Seletti
Vedi anche
Milano, Pro-Pal contro pro-Flotilla: "Eravamo un milione e ora 150: complimenti a chi è rimasto" - Video
Applausi a corteo pro-Pal per Hannoun, aveva giustificato le uccisioni di Hamas - Video
Calderone: "In Manovra 2 miliardi per il lavoro, risorse importanti" - Video
Festa del Cinema di Roma: si chiude con Verdone, Archibugi e Lucio Corsi - Videonews dalla nostra inviata
Romigi (Neuromed): "Ora legale impatta su sonno e attenzione, e fa risparmiare pochissimo. Più utile ora solare"
Festa del Cinema di Roma, oggi è il giorno di Luc Besson con 'Dracula' - Videonews della nostra inviata
Festa del Cinema, Tinto Brass sul red carpet accolto da applausi - Video
Massimo Boldi: "Con chi farei il film di Natale? Angelo Duro, mi piace molto"
Unicredit-Bpm, Tajani su Golden Power: "Io li avevo avvertiti" - Video
Festa del Cinema di Roma, è il giorno di 'Io sono Rosa Ricci': la videonews
Russia, Putin annuncia esercitazioni nucleari - Video
L'ultima cena di Pasolini, a 50 anni dalla morte il racconto del ristoratore - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza