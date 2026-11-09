AdnFinance | Intervista a Paola Severino

La criminalità corre sempre più veloce sulla rete. Gli attacchi informatici possono fermare ospedali, paralizzare aziende, sottrarre informazioni sensibili e mettere a rischio infrastrutture strategiche. Ma se la tecnologia evolve rapidamente, il diritto è in grado di tenere il passo?

È una delle grandi questioni affrontate nel volume Diritto penale e cybersecurity, curato da Paola Severino e Antonio Gullo. Ne parliamo con Paola Severino, presidente della Luiss School of Law, già ministra della Giustizia, una delle voci più autorevoli del panorama giuridico italiano.