Affitti, al Senato il rapporto di SoloAffitti: aumenta la domanda, ma le case restano sbarrate

Nonostante il rincaro dei canoni, otto milioni di case restano sfitte a causa di una profonda crisi di fiducia dei proprietari. Il timore di morosità e sfratti infiniti blocca il mercato, creando un paradosso dove l'abbondanza di immobili inutilizzati non frena l'impennata dei prezzi nelle città. È la fotografia scattata dal rapporto SoloAffitti presentato al Senato in occasione di RentVolution, l'appuntamento annuale dedicato al tema abitativo. Sul tavolo, le proposte per il ddl Garavaglia per sbloccare l'offerta.