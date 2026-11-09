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Agricoltura, Andriani annuncia acquisizione di PU-MA Conserve ed entra nel mercato sughi pronti e pesti

L'azienda pugliese è specializzata nella produzione di sughi pronti, pesti e conserve, con il 95% della produzione nel biologico

Stabilimento PU-MA Conserve - (foto Ufficio stampa)
Stabilimento PU-MA Conserve - (foto Ufficio stampa)
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09 novembre 2026 | 13.04
Redazione Adnkronos
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Andriani S.p.A. Società Benefit, Gruppo internazionale di riferimento nel comparto dell’Innovation ed healthy food, annuncia l’acquisizione del 100% del capitale sociale di PU-MA Srl, azienda pugliese specializzata nella produzione di sughi pronti, pesti e conserve, con il 95% della produzione nel biologico. L’operazione si inserisce in una mirata strategia di crescita del Gruppo, anche per linee esterne, e segna l’ingresso in categorie adiacenti al proprio core business, facendo leva sulla condivisione dei canali commerciali, nuove occasioni di consumo condivise con i propri consumatori ed importanti opportunità di crescita sui mercati nazionali e internazionali. Fondata nel 1986 a Bisceglie, Pu-ma Conserve ha sviluppato in oltre quarant’anni di attività competenze nella trasformazione delle materie prime e nella formulazione di ricette, avviando la prima produzione biologica certificata nel 1991. Oggi la produzione è quasi interamente biologica e comprende sughi, pesti, conserve di pomodoro e verdure sott’olio. L’azienda è specializzata nella private label per mercati ad alto valore come quelli del Centro e Nord Europa. Dispone di un portafoglio di 100 ricette e opera attraverso due stabilimenti nel Nord Barese, in particolare a Molfetta e a Bisceglie, per una superficie complessiva di 17.000 metri quadrati.

“L'acquisizione di PU-MA rappresenta un passo coerente con la strategia di crescita del Gruppo Andriani e con la nostra visione lungo l'intera filiera agroalimentare. L'operazione ci consente di rafforzare il nostro patrimonio di competenze industriali e tecnologiche, acquisendo know-how in nuovi processi produttivi e ampliando il percorso già avviato sulle filiere controllate, sull'agricoltura rigenerativa e sulla costruzione di nuove partnership. Questa iniziativa infatti ci permetterà di estendere il nostro impegno alla valorizzazione di nuove materie prime e di offrire una nuova categoria di prodotti ai nostri clienti, dall'industria alla distribuzione fino al consumatore finale”, ha dichiarato Daniele Camicia, Direttore Generale di Andriani S.p.A. Società Benefit.

Michele Pugliese, Amministratore di Pu-ma Conserve, ha commentato: “Pu-ma Conserve rappresenta il risultato di un percorso imprenditoriale costruito dalla nostra famiglia con impegno e passione, profondamente legato alla Puglia e alla valorizzazione delle eccellenze del Made in Italy. Siamo orgogliosi di quanto costruito e convinti che l’ingresso nel Gruppo Andriani possa aprire una nuova fase di sviluppo, portando la qualità e le competenze di Puma Conserve su una scala sempre più internazionale”.

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