circle x black
Cerca nel sito
 

Agricoltura, Girelli (Assofertilizzanti): "Nostro comparto sostenibile per antonomasia"

'Produzione fertilizzanti esempio estremamente nitido di economia circolare’

Paolo Girelli - (foto Adnkronos)
Paolo Girelli - (foto Adnkronos)
06 maggio 2026 | 15.09
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Nel nostro settore utilizziamo come materie prime numerosi sottoprodotti generati da altre filiere. Negli ultimi quindici anni, in particolare per lo sviluppo dei cosiddetti prodotti biostimolanti, abbiamo attinto ampiamente agli scarti dell'industria alimentare, conciaria ed energetica. Per questa ragione, ritengo che il nostro sia un comparto sostenibile per antonomasia: la produzione di fertilizzanti costituisce un esempio estremamente nitido di economia circolare”. Lo ha affermato Paolo Girelli, Presidente di Assofertilizzanti-Federchimica, all’incontro organizzato oggi a Roma dall’Associazione di Federchimica che rappresenta i fabbricanti di fertilizzanti nazionali per presentare i risultati dello studio commissionato a Nomisma, ‘Valutazione di impatto della fertilizzazione azotata e dell’urea nell'agricoltura italiana’.

CTA

“In questi anni - ricorda - l'industria dei fertilizzanti ha investito oltre 100 milioni di euro in attività di ricerca. Mi riferisco, nello specifico, alle aziende associate che, nel loro insieme, rappresentano circa l'80% della produzione nazionale. Questi investimenti sono stati finalizzati prevalentemente allo sviluppo di prodotti efficaci ed efficienti, progettati per essere impiegati a bassissimi dosaggi”.

"I risultati migliori - conclude Girelli - si ottengono generalmente combinando tra loro i diversi mezzi tecnici, distribuendoli nel momento fenologico più adatto e riducendo al minimo l'apporto della risorsa idrica”.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
economia circolare sostenibilità fertilizzanti agricoltura
Vedi anche
News to go
Auto, ad aprile immatricolazioni +11,6%
Zanardi, il lungo applauso all'arrivo del feretro in basilica a Padova - Video
News to go
Elezioni politiche e nuovo sistema di voto, centrodestra punta a primo via libera entro estate
News to go
Sciopero scuola 6 e 7 maggio: rischio stop alle lezioni, i motivi della protesta - Video
Barachini: "Occorre disarmare parole e unire ciò che è diverso" - Video
Torino, rapina supermercato e durante fuga si cambia più volte d’abito - Video
Inter campione d'Italia, lo scudetto è nerazzurro: la videonews
News to go
Intelligenza artificiale, i giovani e i legami emotivi con i chatbot
Mestre, tentato assalto anarchici a gazebo Fratelli d'Italia per Alfredo Cospito - Video
Roma, presidio Flotilla alla Farnesina: "Liberate Thiago e Saif" - Video
News to go
Dal pediatra fino a 18 anni d'età, la proposta nella bozza della riforma sui medici di famiglia
Delia cambia il testo di Bella Ciao al Concertone: "Così è più attuale" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza