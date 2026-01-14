circle x black
Agroalimentare: Lollobrigida, 'export italiano in costante crescita nonostante complessità geopolitica'

14 gennaio 2026 | 15.17
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Nel complesso quadro geopolitico" in cui ci troviamo, "l'Italia riesce ad avere un export che cresce costantemente, creando lavoro e occupazione. cIò è stato possibile anche grazie al governo italiano, che sostiene un modello di interazione tra le istituzioni, il mondo imprenditoriale, l'associazionismo e le rappresentanze, oltre a riuscire a tornare leader non solo dal punto di vista commerciale e della produzione, ma anche dell'indicazione delle strade da seguire all'Unione europea". E' quanto affermato da Francesco Lollobrigida, ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste all'edizione 2026 di Marca by BolognaFiere & Adm - Associazione distribuzione moderna, la fiera internazionale dedicata alla Marca del Distributore (MdD), oggi riconosciuta come appuntamento irrinunciabile per l'intero ecosistema della Private Label.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
