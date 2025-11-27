Ai, Azzi (Mimesi): "ChatGpt primo tool citato, stacca di 4 volte Gemini"

"Da gennaio 2022 fino al mese scorso 1,91 milioni di conversazioni citano l'intelligenza artificiale. Il trend esplode nel momento in cui esce ChatGpt. Nella classifica degli strumenti di intelligenza artificiale più citati, troviamo al primo posto ChatGpt che stacca di quattro volte il secondo tool più citato, Gemini. Segue Grok, l'intelligenza artificiale di Elon Musk, che genera anche contenuti 'offensivi'". Lo ha detto Roberto Azzi, senior media analist di Mimesi, esponendo i risultati dell'analisi condotta da Mimesi sulle conversazioni che hanno citato l'intelligenza artificiale su tutti i tipi di media, al convegno 'Ai: intelligenza umana, supporto artificiale', in corso oggi a Palazzo dell'Informazione a Roma.