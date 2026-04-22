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Ai: Bisio (Engineering Group), 'nostro LLM utile ad aziende e istituzioni'

22 aprile 2026 | 08.34
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Abbiamo sviluppato un Large Language Model (LLM) e su questa base abbiamo poi costruito tutta un'architettura che aiuta aziende o istituzioni a costruire gli Agenti Ai e a dare perfetta visibilità sulla compliance. Il modello e tutta l'architettura, infatti, sono nativamente in linea con il Gen Ai Act europeo. In questo modo vogliamo dare una risposta a tutte queste esigenze". Così Aldo Bisio, Amministratore Delegato Gruppo Engineering, intervenendo oggi a Roma all'incontro 'AI Italia. L'AI tra innovazione e sovranità digitale', organizzato da Engineering Group su iniziativa della senatrice Licia Ronzulli, vicepresidente del Senato della Repubblica. L'iniziativa mira a promuovere il confronto tra istituzioni, industria e mondo accademico sulla costruzione di una "via italiana" all'Intelligenza Artificiale, per un Ai sovrana, sicura e sostenibile.

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