circle x black
Cerca nel sito
 

Ai, Ciulli (Google): "Le regole non fermino l'innovazione, utenti vogliono risposte rapide"

Ai, Ciulli (Google):
27 novembre 2025 | 12.28
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Se, quando è nato Internet, qualcuno avesse regolamentato Google impedendogli di indirizzare ai contenuti degli editori, le persone non sarebbero comunque tornate in edicola: avrebbero semplicemente cercato quei contenuti altrove. Allo stesso modo, oggi, nell’epoca dei chat bot e dell’intelligenza artificiale, non possiamo pensare che gli utenti vogliano scorrere lunghi articoli solo per ottenere un’informazione". Lo dice Diego Ciulli, Head of Government Affairs and Public Policy di Google, intervenendo al convegno 'Ai: intelligenza umana, supporto artificiale', in corso oggi a Palazzo dell'Informazione a Roma.

"Fino a pochi anni fa, se cercavo 'quanto è alta la Torre Eiffel', Google mi restituiva una decina di link pieni di pubblicità. Era un ecosistema sostenibile per tutti, ma gli utenti si sono stancati: oggi vogliono la risposta subito", conclude Ciulli.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
IA innovazione intelligenza artificiale
Vedi anche
News to go
Bruxelles promuove la Manovra - Video
News to go
Passaporti, novità nei pagamenti dal primo dicembre - Video
Ue, Zingaretti: "Ci sono due maggioranze" - Video
News to go
Rifiuti, nel 2025 spesa media di 340 euro
News to go
Reato di femminicidio, la Camera vota all'unanimità: è legge
News to go
APE Sociale 2025: domande entro il 30 novembre
news to go
Elezioni, 12 le Regioni in mano al centrodestra: i risultati
Il ministro Tajani in missione a Riad, videonews dal nostro inviato
News to go
Sciopero generale il 28 novembre, chi si ferma venerdì
News to go
Elezioni Regionali, urne aperte fino alle 15 in Campania, Puglia e Veneto
Ornella Vanoni, l'omaggio di Fazio a Che tempo che fa - Video
Vanoni, sfilata di artisti e oltre 5mila persone a camera ardente - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza