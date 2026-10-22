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Ai, Firpo (Agile Lab): "Sovranità digitale? Al lavoro per costruire un'alternativa" - Video

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22 ottobre 2026 | 13.08
Redazione Adnkronos
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"Crediamo sia fondamentale affrontare il problema della sovranità tecnologica sotto diversi punti di vista: competenze, protezione dei dati, infrastrutture e scelte di componenti tecnologiche. Sono ambiti su cui stiamo già lavorando con diverse entità governative a livello italiano". Lo ha dichiarato Alberto Firpo, Ceo & Co-founder di Agile Lab, a margine dell'evento 'Intelligenza artificiale e sovranità: l'alternativa è possibile' di cui è promotore e che si è svolto presso la Scuola superiore di Polizia di Roma.

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