Ai, Firpo (Agile Lab): "Sovranità digitale? Al lavoro per costruire un'alternativa" - Video

"Crediamo sia fondamentale affrontare il problema della sovranità tecnologica sotto diversi punti di vista: competenze, protezione dei dati, infrastrutture e scelte di componenti tecnologiche. Sono ambiti su cui stiamo già lavorando con diverse entità governative a livello italiano". Lo ha dichiarato Alberto Firpo, Ceo & Co-founder di Agile Lab, a margine dell'evento 'Intelligenza artificiale e sovranità: l'alternativa è possibile' di cui è promotore e che si è svolto presso la Scuola superiore di Polizia di Roma.