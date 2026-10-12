circle x black
Cerca nel sito
 

AI, Gerardini (Assolombarda): "Bisogna avere dei capitali per poter investire"

Paolo Gerardini - (foto Adnkronos)
Paolo Gerardini - (foto Adnkronos)
12 ottobre 2026 | 16.08
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Nell'uso dell'Intelligenza artificiale non bisogna più trovare delle persone competenti e capaci, ma bisogna avere dei capitali per poter investire. La sfida per stare sul mercato è una sfida di sopravvivenza per portarla nei nostri processi e per poterlo fare abbiamo bisogno di capital, di asset". Lo ha detto Paolo Gerardini, vicepresidente Assolombarda con delega a Credito, Finanza e Fisco, intervistato dalla vicedirettrice Adnkronos Jole Saggese in occasione della diretta sul sito www.adnkronos.com realizzata durante l’Assemblea generale di Assolombarda.

"Le aziende italiane - ha spiegato - da sempre hanno una vocazione all'esportazione, da sempre vanno all'estero e il tema è che ancora una volta cambi il paradigma con cui farlo. La spinta all'intelligenza artificiale significa anche aprire dei confini, prendere in considerazione l'opportunità di uscire e fare aziende fuori o trovare partnership di alto profilo che consentono di andare a creare nuovi spazi di generazione del valore".

"Noi - ha ribadito - per poter essere a maggior ragione vincenti abbiamo bisogno che l'Europa faccia la sua parte davvero come player importante".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Intelligenza artificiale capitali investimenti esportazione aziende italiane
Vedi anche
Morte David Rossi, Vinci: "Pista omicidio porta a un'organizzazione criminale" - Video
Morte David Rossi, ricostruzione Ris dimostra che c'era qualcuno a ingresso vicolo - Video
Nuova inondazione in Nepal, fiume di fango spazza via intero villaggio - Video
Olio invenduto e aziende in crisi, migliaia di olivicoltori in piazza a Bari - Video
Sciopero all'Ex Ilva di Taranto, Brigati (Fiom): "Mobilitazione fino a quando non avremo risposte"- Video
Nuoro, le operazioni dei vigili del fuoco per salvare lo speleologo bloccato in una grotta - Video
L'arrivo di Giorgia Meloni all'assemblea generale di Assolombarda - Video
News to go
Consumi, Istat: nel 2025 spesa famiglie a 2.782 euro
Centrosinistra, Schlein: "Unica garanzia non fare errori 2022, con nostre divisioni Meloni a Chigi"
Sanremo, De Martino e la sfida del festival: "Ci metto entusiasmo e incoscienza" - Video
Roma, Svilar k.o. e un mese di stop: il video dell'infortunio
Bechis e Cardinaletti sposi, il matrimonio e il primo bacio tra marito e moglie - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza