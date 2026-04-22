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Ai: Momola (Engineering Group), 'con EngGPT2 consumi ridotti dal 60 all'80%'

22 aprile 2026 | 08.34
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

EngGPT2 è un modello basato "sull'architettura Mixture of Experts che è in grado di generare un consumo, in termini di utilizzo (inferenza), molto inferiore rispetto alla media dei modelli esistenti quando il sistema viene chiamato per risolvere un task. Parliamo di un consumo che può ridursi dal 60% all'80% in meno rispetto a quello medio di un modello di grandi dimensioni". Sono le parole Fabio Momola, Executive Vice President di Engineering Group, all'incontro 'AI Italia. L'AI tra innovazione e sovranità digitale', organizzato a Roma da Engineering Group su iniziativa della senatrice Licia Ronzulli, vicepresidente del Senato della Repubblica. L'iniziativa mira a promuovere il confronto tra istituzioni, industria e mondo accademico sulla costruzione di una "via italiana" all'Intelligenza Artificiale, per un Ai sovrana, sicura e sostenibile.

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