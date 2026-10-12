Ai, Santoni (Assolombarda): "Innovazione per crescita e trattenere giovani talenti"

"Innovazione, intelligenza artificiale, formazione e giovani sono i temi al centro del confronto sul futuro dell’industria e della crescita economica". A sottolinearlo è Agostino Santoni, vicepresidente di Assolombarda con delega a Educazione, Università e Ricerca, intervistato dalla vicedirettrice di Adnkronos Jole Saggese durante la diretta realizzata in occasione dell’Assemblea generale di Assolombarda. Santoni ha richiamato le parole del presidente di Assolombarda, Biffi, "sull’importanza di investire nell’innovazione tecnologica e nell’intelligenza artificiale per aumentare la produttività delle imprese e favorire la crescita". Ha inoltre evidenziato la "disponibilità dell’associazione a collaborare con le istituzioni, sottolineando come il Paese abbia bisogno di nuove opportunità e prospettive per il futuro".

Uno dei temi centrali è la capacità di trattenere in Italia i giovani talenti, offrendo loro condizioni lavorative ed economiche adeguate. Per Santoni, "è fondamentale creare opportunità che permettano alle nuove generazioni di costruire il proprio futuro nel Paese, anche attraverso salari più alti, politiche abitative e percorsi di formazione". Essere "il ponte tra le opportunità e il talento" è, secondo il vicepresidente Santoni, "una delle priorità di Assolombarda".

L’obiettivo "è aiutare ragazze e ragazzi a trovare prospettive professionali concrete, evitando che siano costretti a trasferirsi altrove per realizzare le proprie aspirazioni". Tra gli interventi citati c’è il piano casa, considerato uno strumento importante per favorire l’autonomia dei giovani e rendere più accessibili le opportunità offerte dal territorio. Sul fronte della formazione, Santoni ha ricordato anche la "collaborazione tra Assolombarda e le università dell’area in cui opera l’associazione, attraverso il progetto 'AI 100%', dedicato allo sviluppo delle competenze, comprese quelle digitali".

Nel corso dell’intervista si è parlato anche delle agevolazioni fiscali per i giovani under 31 e della loro efficacia nel favorire la permanenza dei talenti in Italia. Santoni ha sottolineato che, "per raggiungere questo obiettivo, servono una strategia chiara e interventi concreti, accompagnati dalla collaborazione con il Governo. Le misure fiscali possono contribuire al percorso, insieme ad altre iniziative capaci di migliorare le condizioni di vita e di lavoro".

L’attenzione riguarda Milano e l’intero territorio in cui è presente Assolombarda, con "l’obiettivo di attrarre nuove professionalità e offrire ai giovani maggiori possibilità di crescita". Tra gli argomenti affrontati anche la proposta di candidare Milano a ospitare una sede delle Nazioni Unite dedicata all’intelligenza artificiale. Santoni si è espresso a favore dell’iniziativa, sostenendo che "deve accadere, è normale che una città caratterizzata da competenze e ambizioni internazionali possa aspirare a un ruolo di questo tipo".

Guardando al futuro dell’industria, Santoni ha indicato "nelle competenze, nel talento e nella capacità di innovazione delle imprese alcuni elementi fondamentali per sostenere la crescita. L’intelligenza artificiale avrà un ruolo sempre più importante nei macchinari e nei sistemi di produzione, ambiti nei quali l’industria italiana può valorizzare le proprie competenze. La sfida sarà comprendere e accompagnare questa trasformazione, integrando le nuove tecnologie nei processi produttivi", ha poi concluso.