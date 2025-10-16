circle x black
Aigrim Day 2025: Urso, 'ristorazione in catena valorizza personale con politiche e formazione'

16 ottobre 2025 | 10.12
"L'attenzione del settore della ristorazione in catena per le risorse umane è testimoniata dalle politiche e dalle iniziative promosse dalle vostre aziende per valorizzare lavoratrici e lavoratori di tutte le età. Un addetto su quattro è over 50, spesso reimpiegato in nuove opportunità o in cerca di seconda valorizzazione, mentre quasi il 40% del personale è composto da under 30. In questa cornice è significativo il vostro progetto rivolto alla formazione di giovani under 25 con assunzioni immediate in apprendistato a fine percorso. Un settore così dinamico richiede richiede investimenti, formazione continua e una visione a lungo termine su cui il Ministero è al vostro fianco". Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso nel videomessaggio inviato in occasione dell'edizione 2025 dell'Aigrim Day a Milano, il forum della ristorazione in catena che riunisce i principali player del mercato, le aziende della filiera, i rappresentanti del mondo associativo e le istituzioni per analizzare presente e futuro del settore.

