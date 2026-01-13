circle x black
Cerca nel sito
 

Al via nuovo Isee 2026: più vantaggi per le famiglie con figli

Inps assicura che vengono già applicate le nuove franchigie per l’abitazione principale e la nuova scala di equivalenza per il calcolo dell’indicatore ai fini delle cinque prestazioni interessate

Al via nuovo Isee 2026: più vantaggi per le famiglie con figli
13 gennaio 2026 | 12.30
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Dal 1° gennaio è entrata in vigore una nuova modalità di calcolo dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (Isee), pensata per agevolare le famiglie con figli e facilitare l’accesso alle principali misure di inclusione sociale, come previsto dalla legge di Bilancio 2026.

Il nuovo Isee si applica specificamente a prestazioni come:

- Assegno di inclusione (Adi)

- Supporto per la formazione e il lavoro (Sfl)

- Assegno unico e universale per i figli a carico

- Bonus asilo nido

- Sostegni domiciliari e bonus nuovi nati

Novità principali del calcolo 2026

Franchigia sulla casa principale più alta: 91.500 euro per la maggior parte delle famiglie e 120.000 euro per chi vive nei capoluoghi delle città metropolitane.

Incremento per figli successivi al primo: 2.500 euro aggiuntivi per ciascun figlio convivente.

Vengono inoltre rafforzate le maggiorazioni della scala di equivalenza Isee in base al numero dei figli presenti nel nucleo familiare, rendendo il calcolo dell’indicatore più favorevole per le famiglie numerose.

L’Inps ha già aggiornato i propri sistemi informatici per calcolare il nuovo indicatore a partire dalle Dichiarazioni Sostitutive Uniche (Dsu) presentate dal 1° gennaio 2026. Le domande che sarebbero risultate negative con l’Isee ordinario verranno riesaminate automaticamente con il nuovo calcolo, senza ulteriori adempimenti da parte dei cittadini.

Patrimonio escluso dal calcolo

Resta confermata, per le Dsu precompilate, l’esclusione automatica dal patrimonio mobiliare dei titoli di Stato, buoni fruttiferi postali e libretti di risparmio postali dal patrimonio mobiliare fino a 50.000 euro per nucleo familiare.

Per le Dsu autodichiarate, l’esclusione deve essere indicata dal dichiarante.

Per l’Assegno unico e universale, gli importi relativi ai mesi di gennaio e febbraio 2026 continueranno a essere calcolati sulla base dell’Isee valido al 31 dicembre 2025, garantendo continuità nei pagamenti.

“L’intervento sull’Isee rafforza equità e inclusione, rendendo il welfare più vicino ai bisogni reali delle famiglie. L’Inps ha aggiornato tempestivamente le procedure per permettere ai cittadini di accedere subito alle prestazioni. È un passo concreto che conferma il ruolo dell’Istituto come presidio pubblico affidabile, capace di accompagnare le persone nelle diverse fasi della vita”, ha commentato il presidente Gabriele Fava.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
ISEE inclusione sociale famiglie welfare equità inclusione isee 2026 isee precompilato isee 2026 inps isee inps isee precompilato 2026
Vedi anche
News to go
Scuola, al via le iscrizioni per il nuovo anno
News to go
Giochi olimpici invernali, 6 febbraio a San Siro cerimonia di apertura
News to go
Venezuela, rilasciati Alberto Trentini e Mario Burlò
News to go
Luce e gas, novità Arera
News to go
Bulgaria nell'euro
Giuseppe Di Matteo, 30 anni fa assassinato dalla mafia. Il ricordo - Video
Decine di trattori invadono Milano, la protesta contro l'accordo Ue-Mercosur - Video
Brescia, investe due persone e scappa - Video
Referendum giustizia, Marattin: "Data non mi appassiona, importante buona campagna" - Video
Acca Larenzia, l'aggressione ai quattro attivisti di Gioventù Nazionale - Video
Violenza su donne, Maiorino: "Disagio maschile non va nascosto, violenza non è destino"
Riccardo morto a Crans-Montana, il maestro di nuoto: "Ragazzo sensibile, è sciagura immane" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza