Alimenti: Lamberti (PlanEat), 'Pianificazione digitale e menu personalizzato riducono del 52% gli sprechi scolastici'

"Avere la possibilità di scegliere il pasto e la quantità è il miglior strumento per lottare contro lo spreco alimentare a monte, evitando di produrre ciò che sarebbe certamente buttato. Dal progetto pilota PlanEat Scuole sono emersi risultati concreti: riduzione del 52% dello spreco dei piatti e del 20% il cucinato." Lo ha detto Nicola Lamberti, Ceo di PlanEat, intervenuto al convegno promosso da PlanEat dedicato al tema della prevenzione dello spreco e della sostenibilità nella ristorazione collettiva e nelle mense scolastiche, presso la Camera dei Deputati.