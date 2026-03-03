Alimenti: Ricci (Iuss), 'Riduzione sprechi alimentari: direttiva europea e progetti digitali nelle mense italiane'

"Oggi, anche alla luce della nuova normativa, mancano dei metodi di misurazione che siano uniformi sia a livello europeo, sia a livello nazionale, comportando difficoltà nel definire realmente a che punto siamo e dove vogliamo andare" Lo ha detto Carola Ricci, professore associato di Diritto internazionale università di Pavia e istituto di Studi superiori di Pavia e delegata allʼAfrica e alla Cooperazione internazionale per l'Università di Pavia, intervenuta al convegno alla Camera dei Deputati, dedicato al tema della prevenzione dello spreco e della sostenibilità nella ristorazione collettiva e nelle mense scolastiche.