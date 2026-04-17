Alis, entra Valore salute per potenziare iniziative a favore lavoratori

“Alis dà il benvenuto a Valore salute, importante realtà specializzata nell’ambito del welfare aziendale e nella salute integrativa.

Siamo certi che l’adesione di Valore Salute permetterà di ideare soluzioni innovative e promuovere iniziative sostenibili in materia di welfare e prevenzione sanitaria, creando valore condiviso e rafforzando così l’impegno di Alis verso la sicurezza, la salute sul lavoro e il benessere dei numerosissimi dipendenti che rappresentiamo con orgoglio su tutto il territorio nazionale”. Il presidente di Alis Guido Grimaldi commenta con queste parole l’adesione di Valore salute come socio consigliere dell’Associazione.

“Siamo fieri di essere parte di Alis, una realtà che valorizza il capitale umano come fulcro dello sviluppo economico e sociale. Il riconoscimento del ruolo centrale delle persone, intese come risorsa e valore, è un principio che condividiamo profondamente. In tale prospettiva, la nostra organizzazione intende offrire il miglior programma di assistenza sanitaria e welfare valorizzando le Imprese aderenti anche in tema di ESG e portando vantaggi concreti al personale ed alle loro famiglie", spiega Luciano Dragonetti, founder di Valore salute e presidente di Mutua Mba.