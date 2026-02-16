Altomonte (Bocconi), 'conti pubblici ancora ok ma incognita crescita post Pnrr, attenti a mercati'

Le prospettive per l'Italia restano ancora favorevoli ma con la pesante incognita della "crescita post Pnrr" e degli investimenti "nei settori prioritari", dall'energia alla difesa. In un'intervista all'Adnkronos Carlo Altomonte, prorettore alla Sda Bocconi, commenta il picco dello stock del debito italiano 3.095,5 miliardi nel 2025 secondo i dati diffusi dalla Banca d'Italia.

"Al momento non sembra ci sia un tema di debito - spiega - perché comunque la prudenza dei conti ci lascia abbastanza tranquilli e oggi va molto meglio che in passato". Ma, mette in guardia Altomonte, "il margine resta molto piccolo e ci basta non essere chiari sulle fonti di finanziamento futuro o sulla direzione della crescita post Pnrr e di come articolare la spesa per la Difesa che ovviamente il mercato inizia a farsi delle domande". E questo perché "adesso siamo in una situazione sicuramente favorevole ma poi - avverte - l'orientamento del mercato può spostarsi molto velocemente".

Ad ogni modo per ora "le prospettive restano buone però sicuramente l'incognita vera è capire dove l'Italia troverà i driver di crescita nell'attuale contesto post Pnrr e come utilizzerà e metterà in uso tutto il risparmio privato, sia delle famiglie che delle imprese per far crescere l'economia", sottolinea. "Questo - conclude - è il tema cruciale sul quale i mercati cominceranno a interrogarsi nei settori prioritari per l'integrazione futura quindi il mercato l'energia, mercato delle comunicazioni, difesa e sicurezza".