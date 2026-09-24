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Ambiente, Gava: "Per sviluppo sostenibile fondamentale contributo ingegneri"

Vannia Gava - Adnkronos
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24 settembre 2026 | 17.06
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Credo che lo sviluppo sostenibile nel nostro Paese si realizzi attraverso competenze e in questo contesto il contributo degli ingegneri è fondamentale".

A dirlo Vannia Gava, viceministro all'Ambiente e alla Sicurezza Energetica, intervenendo in videocollegamento al Congresso nazionale degli ingegneri, in corso a Trieste.

"Bonificare - ha spiegato - significa restituire valore ai territori, migliorare la qualità della vita e trasformare le criticità ambientali in opportunità di sviluppo e rigenerazione. Come Ministero procediamo alla condivisione dei provvedimenti perché siano efficaci ed utili una volta calati nei territori. Sono stati stanziati oltre 450 milioni per le Regioni per rigenerare siti inquinati e 330 mln per i siti di interesse nazionale".

"Il governo - ha aggiunto - sta mettendo fondi importanti per la Terra dei fuochi, contro il contrasto di nuovi illeciti e per la pulizia di rifiuti su strada".

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Tag
sviluppo sostenibile ingegneri Ambiente Terra dei fuochi bonificare
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