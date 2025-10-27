circle x black
Andriani, gruppo innovazione alimentare apre stabilimento in Canada

27 ottobre 2025 | 16.57
Redazione Adnkronos
Con l’apertura ufficiale del primo stabilimento produttivo in Canada, situato a London, Ontario, Andriani, Società Benefit, segna una tappa decisiva nella propria storia industriale e consolida il suo posizionamento come gruppo multinazionale dell’innovazione alimentare. L’investimento complessivo di 34 milioni di euro rappresenta un passaggio strategico che rafforza la presenza diretta del gruppo nei mercati internazionali e amplia la capacità produttiva dedicata ai prodotti gluten-free e plant-based. Andriani che ha il suo headquarter a Gravina in Puglia, è specializzata dal 2009 nella produzione di pasta, sia con il suo brand Felicia sia conto terzi, prodotti da forno e pet food ed è un punto di riferimento nel settore dell’innovation e dell’healthy food.

Andriani introduce nel mercato nordamericano un modello industriale fondato sulla ricerca, sulla qualità e sull’innovazione con l’obiettivo di guidare la transizione alimentare. Il nuovo impianto, di oltre 5.700 metri quadrati, produrrà prodotti destinati al mercato canadese e statunitense, ottimizzando gli approvvigionamenti e favorendo una gestione più responsabile delle risorse e della supply chain.

Con la creazione di una presenza industriale diretta in Nord America, Andriani rafforza la propria traiettoria di crescita internazionale con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento per l’industria e i retailer nordamericani. Lo stabilimento canadese permetterà, inoltre, al Gruppo di dialogare direttamente con i consumatori attraverso la produzione in loco della pasta a marchio Felicia, realizzata con materie prime naturalmente prive di glutine e ingredienti innovativi di alta qualità. La crescita internazionale di Andriani è stata supportata anche dall’ingresso di Nuo, la holding di investimento italiana che dal 2022 detiene il 26% circa del Gruppo, rafforzandone la base industriale e la visione strategica e accelerandone lo sviluppo.

innovazione alimentare gruppo multinazionale produzione gluten free plant based crescita internazionale industria alimentare
