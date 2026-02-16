circle x black
Cerca nel sito
 

Assegno unico febbraio 2026, quando verrà pagato: importi, novità Isee

E' importante ricordare che dall'1 gennaio 2026 si applica il nuovo Isee. Non è necessario presentare una nuova domanda per chi ha già una pratica in stato "accolta"

Sede Inps - (Fotogramma/Inps)
Sede Inps - (Fotogramma/Inps)
16 febbraio 2026 | 09.35
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Mancano ormai pochi giorni al pagamento dell'Assegno unico per febbraio 2026. Importi e soglie Isee sono stati rivalutati dell'1,4% in base all'inflazione Istat.

L'Inps ha inoltre confermato che non è necessario presentare una nuova domanda per chi ha già una pratica in stato "accolta". La prestazione sarà erogata d'ufficio in continuità, salvo che la domanda precedente non sia decaduta, revocata o respinta. Gli adeguamenti relativi alla mensilità di gennaio 2026 saranno pagati a partire da marzo 2026.

Gli aumenti

Grazie a questa rivalutazione, l'importo massimo per Isee fino a 17.468,51 euro diventa di 204,4 euro al mese per figlio, l'importo minimo oltre 46.582,71 euro di Isee circa 58,5 euro al mese per figlio.

Le soglie Isee vengono così aggiornate:

Prima fascia: fino a 17.468,51 euro

Fascia decrescente: da 17.468,51 a 46.582,71 euro

Oltre questa soglia spetta l’importo minimo

Isee aggiornato

E' importante ricordare che dall'1 gennaio 2026 si applica il nuovo Isee, per prestazioni familiari e per l'inclusione, che sarà utilizzato per calcolare l'Auu da marzo 2026. Per gennaio e febbraio si usa l'Isee valido al 31 dicembre 2025.

Per continuare a ricevere importi corretti per l'Assegno unico e accedere a bonus e agevolazioni, serve rinnovare l’Isee 2026. Chi lo percepisce infatti deve prestare massima attenzione alle tempistiche: da marzo 2026, in assenza di Isee valido, l’Assegno unico viene pagato con importo minimo. Se l’Isee viene attestato entro il 30 giugno 2026, l’Inps può ricalcolare l’importo e riconoscere gli arretrati.

Pagamento febbraio

A febbraio 2026 il pagamento dell'Assegno unico avverrà il 19 e 20 febbraio così come comunicato dall'Inps.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
assegno unico 2026 assegno unico febbraio 2026 assegno unico 2026 pagamento isee assegno unico 2026 isee febbraio
Vedi anche
Papa Leone XIV a Ostia, l'incontro con i ragazzi: "Voi siete la speranza" - Video
Addis Abeba, le sfide di Giorgia Meloni dal summit - Videonews dal nostro inviato
Milano Cortina, l'Italia femminile hockey a Casa Italia: "Emozioni indimenticabili" - Video
Malan: "Gratteri senta parole Barbera e si scusi con gli italiani" - Video
News to go
Riviera del Gigante, costa teramana nuovo modello di sviluppo condiviso
Berthold: "Fondo fine carriera calciatori? Speriamo in soluzione positiva" - Video
Nato, Serino sul passaggio di Napoli e Norfolk agli europei: “Non è un disimpegno Usa”
News to go
Stellantis, cambiano regole smart working
Sanremo, l'emozione dei Big al Quirinale: "Mattarella riconosce il valore della musica" - Video
Viviano: "Obbligati a versare contributi, vogliamo sapere dove sono finiti soldi"
Carlo Conti, Laura Pausini e i Big di Sanremo al Quirinale: "Che emozione" - Video
News to go
Un adolescente su 4 vittima di atteggiamenti violenti in una relazione


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza