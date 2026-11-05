Astolfi (Ieg): "Ecomondo cresce ogni anno, edizione 2026 da record"

"Ecomondo è una fiera che cresce ogni anno e anche quest'anno siamo riusciti a raggiungere veramente il record della copertura dell'intero quartiere fieristico, 171mila metri quadri, e anche un numero di brand espositori straordinario, 1850, con un incremento da parte di visitatori internazionali". Così Alessandra Astolfi, Global Exhibition Director della Divisione Green & Technology di Italian Exhibition Group, ai microfoni dell'Adnkronos in diretta da Ecomondo, la manifestazione sulla green, blue e circular economy, alla Fiera di Rimini fino al 6 novembre.